Kalender Longines EEF Nations Cup wedstrijden 2022 bekend

De Longines EEF Series is terug voor een nieuw seizoen waarin Europese landen worden aangemoedigd om hun nationale teams te ontwikkelen tijdens een Nations Cup-competitie die de hele zomer duurt. De reeks wedstrijden begint op 8 mei in Mannheim en zal dezelfde opzet hebben als in 2021.

Er zullen twee regionale kwalificatiewedstrijden plaatsvinden voor elke regionale groep, waarbij de beste vijf teams doorgaan naar de halve finales. Hieruit worden de beste tien teams uitgenodigd voor de grote finale, die op 11 september in Warschau wordt gehouden.

Team met U25-ruiter

European Equestrian Federation heeft de serie landenwedstrijden in het leven geroepen om de kloof naar de Eerste Divisie te overbruggen. De Series moedigt landen proactief aan om hun jongere talenten in te zetten, waarbij elke ploeg een U25-ruiter moet opstellen.

Promotie Eerste Divisie

De finale in Warschau zal een extra stimulans zijn, aangezien de winnaars van de competitie promoveren naar de Longines FEI Jumping Nations Cup™ Division 1 voor het seizoen 2023.

‘EEF Series belangrijk instrument’

EEF President Theo Ploegmakers: “Ik ben erg enthousiast om de volgende editie van deze belangrijke serie aan te kondigen. Na het succes van vorig jaar kijken we ernaar uit om onze Europese naties te verwelkomen voor een nieuw seizoen van spannende competitie. Dit jaar komen daar de wereldkampioenschappen in augustus bij en we weten dat de Longines EEF Series een belangrijk instrument zal zijn voor de voorbereiding en de selectie van de teams, waardoor de serie nog spannender wordt.”

Kalender:

06-10 mei: Qualifier in Mannheim, Groep Centraal

19-22 mei: Qualifier in Bratislava, Groep Centraal

19-22 Mei: Qualifier in Aalborg, Groep Noord

26-29 Mei: Qualifier in Lissabon, Groep West

02-05 juni: Qualifier in Madrid, Groep West

02-05 juni: Qualifier in Athene, Groep Zuid

09-12 juni: Qualifier in Drammen, Groep Noord

16-19 juni: Qualifier in Gorla, Groep Zuid

23-26 juni: Halve finale in Deauville, Noord-West

30-03 juli: Halve finale in Boedapest, Zuid-Centraal

08-11 september: Finale in Warschau

Bron Persbericht EEF