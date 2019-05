Kara Chad tijdelijk in het zadel van Lamaze’s Fine Lady

Kara Chad debuteerde op het Maimarkt-Turnier in Mannheim met Eric Lamaze's Olympiade-paard Fine Lady 5. De 23-jarige Canadese amazone heeft tijdelijke de teugels van de Forsyth-dochter overgenomen. Chad, die voor Lamaze rijdt, zal Fine Lady uitbrengen tot de zomer tour op Spruce Meadows in Calgary. Dan kruipt Eric Lamaze weer in het zadel.

Eric Lamaze was om gezondheidsredenen enige tijd uit de roulatie en verscheen onlangs op het WEF in Wellington weer in de ring. Daar reed hij ook zijn topmerrie Fine Lady 5 de ring binnen die lange tijd niet meer op concoursen was te zien.

De voormalige Olympische kampioen zette Fine Lady in de spotlights met het behalen van de bronzen medaille op de Olympische Spelen in Rio. In hetzelfde jaar won het paar onder meer de Rolex Top Ten finale in Genève. Verder wonnen ze Grand Prix’ in Wellington en twee GP’s in Calgary in juni en juli vorig jaar. Ook werd het paar knap zevende in de loodzware Grand Prix van Calgary vorig jaar september.

Kara Chad zal Fine Lady na haar debuut in Mannheim meenemen naar verschillende wedstrijden in Europa. Daarna gaat de zestienjarige merrie terug naar Canada waar Lamaze haar weer gaat starten op de zomer tour in Calgary.

Bron World of Showjumping/Horses.nl