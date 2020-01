Kara Chad verlaat Torrey Pines Stable en Eric Lamaze

Na vier succesvolle jaren verlaat Kara Chad de Torrey Pines Stable, de stallen waar ook de Canadese Olympiër Eric Lamaze mee is verbonden. Op Instagram schrijft de Canadese amazone: "Ik ben meer dan dankbaar voor de herinneringen, de kennis en de levenslange vriendschappen die ik heb opgedaan en die ik nooit zal vergeten als ik aan een nieuw avontuur begin!"

Onder begeleiding van de Canadese topruiter klom Kara Chad op naar het hoogste niveau in de springsport. In 2018 vertegenwoordigde net 24-jarige amazone met de KWPN-merrie Carona (v. Untouchable) haar land op de wereldruiterspelen in Tryon.

Op Instagram bedankt Chad in het bijzonder haar leermeester Eric Lamaze: “Bedankt Eric voor je vertrouwen en je geloof in mij. Ik ben heel trots dat ik voor je heb mogen werken en je blijft mijn dagelijkse inspiratie.”

Bron Instagram Kara Chad