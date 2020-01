Karim El Zoghby houdt Abdullah Al Sharbatly achter zich in 1.45m Abu Dhabi

Karim El Zoghby schreef zojuist in Abu Dhabi de 1.45m rubriek op zijn naam. In het klassiek met barrage was El Zoghby zijn zeven concullega's te snel af en mocht ruim 33.000 euro in ontvangst nemen. Abdullah Al Sharbatly kwam net tekort en eindigde als tweede voor Mohamad Mogheeth Al Shehab en de KWPN'er Easy (v.Ultimo), fokproduct van H. de Roover uit Strijbeek.

El Zoghby stuurde de KWPN’er F-Narcist (v.Eurocommerce Napels), voorheen gereden door Hessel Hoekstra en Rob Schipper, zeer snel rond in 37.02 seconden en dit was genoeg voor de winst. Al Sharbatly kwam het dichtst in de buurt van de Egyptenaar en werd tweede. De ruiter klokte met Gain Line (v.Stolzenberg) een tijd van 37.21 seconden en moest in El Zoghby zijn meerdere erkennen. Mogheeth Al Shehab en Easy maakten de top drie compleet. Het duo kwam in 38.46 seconden door de finish en pakte een derde prijs.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl