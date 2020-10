Karl Cook verslaat Kent Farrington in 3*GP Tryon

"Ik dacht niet dat ik het zou redden tegen Kent Farrinton en Darragh Kenny", zei Karl Cook nog. Maar de Amerikaan redde het gisteravond in Tryon. Met Caillou 24 (v. Casall) bleef Cook in de barrage van de 3* Grand Prix zijn rivalen toch nog ruim voor en pakte de hoofdprijs van ruim 45.000 dollar.

In de negen man sterke barrage hadden Kent Farrinton met Kaprice (v. Echo van T Spieveld) en Darragh Kenny op Carthano (v. Cartani) allebei snelle foutloze rondes gereden in respectievelijk 37,52 en 38,87 seconden. Voor Karl Cook een uitdaging om met zijn Casall-zoon Caillou die tijden te verbeteren.

‘Hadden het vertrouwen nodig’

“Mijn paard blijft lang in de lucht, ik moet het hebben van galopsprongen weglaten”, aldus Cook. Het lukte de Amerikaan en snoepte nog bijna een seconde van de tijd van Farrington af en verwees zijn landgenoot naar de tweede plaats. In 36,75 werd Cook de winnaar. Cook: “We hebben veel vertrouwen in elkaar en dat hadden we in de barrage ook echt nodig”.

De top vijf werd volgemaakt door Adrienne Sternlicht met Bennys Legacy (v. Lupicor) en de Canadees Mario Deslaurier op Uris de la Roque (v. Capital).

Bron Persbericht