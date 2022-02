Karrie Rufer wint op KWPN’er Mr. Europe openingsproef CSI3* Thermal

Halverwege de 1,40m Twee Fasen-rubriek trok Karrie Rufer de winst naar zich toe met de Mr. Blue-zoon Mr. Europe. Ze wist een halve seconde onder de tijd van Connor Swail te duiken, die net voor haar met Errol (v. Luidam) zeer snel rond ging. "Ik dacht dat het vandaag een beetje een leerronde zou worden", vertelt Rufer. "Het plan was niet per se om snel te gaan, maar [Mr. Europe] startte heel mooi en heel gebalanceerd."

Het ‘scholingsrondje’ van Karrie Rufer met Mr. Europe pakte dus goed uit. In een tijd van 27,23 seconden won de Amerikaanse de rubriek voor haar ‘voorbeeld’ Conor Swail. Rufer: “Ik neem een voorbeeld aan Conor Swail en gebruik geen sporen, en dat heb ik nog nooit gedaan. Hij [Mr. Europe] begon echt goed en een beetje scherper te springen. Hij voelt zich gewoon gelukkiger als hij sneller gaat.”

Enkele galopsprongen minder

Swail had Rufer ook vertelt waar ze één of zelfs twee galopsprongen kon weglaten en dat lukte goed. Zo kon ze de Ierse springruiter een halve seconde voor blijven. Swail had met de Luidam-zoon Errol een tijd van 27,77 neergezet. Derde werd Elisa Broz met Tinkerbell (v. Chacco Blue) en op de vierde plaats kwam Dakoda Mower met de KWPN’er Icebreaker (v. Nabab de Reve). Broz en Mower waren een seconde langzamer dan Rufer.

‘Gewoon een geweldig paard’

Karrie Rufer kocht in 2019 Mr. Europe, gefokt door Stoeterij Renken in Vriescheloo, bij Marc Houtzager. “Hij is gewoon een geweldig paard”, aldus Rufer. Met hem sprong de Amerikaanse haar eerste 5* concours. “Hij is zo lief voor me en hij zal nooit een voet verkeerd zetten. Hij is een deel van de familie geworden en hij is zo’n goede aanvulling voor alle andere paarden omdat hij er zo goed bij past.”

Bron Persbericht CSI Thermal