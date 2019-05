Kars Bonhof op podium Sentower Park

In het 1m45 reed Bonhof met Zentos (Zento x Bachus) twee foutloze rondes en de derde tijd in de barrage. Landgenote Anouk de Ruijter was net iets langzamer en kwam op de vierde plaats uit met Quantas 15 (Quintero x Laurin).

De rubriek in België werd gewonnen door Zandora Z (Zandor x Nabab de Reve). De Braziliaan was veruit het snelste in de barrage met zijn Zangersheidemerrie. Laurenz Buhl uit Duitsland werd tweede op KWPN-ruin Drachten (Berlin x Purioso).

Jonge springpaarden

Bij de zesjarige paarden was er een tweede plek voor Steven Veldhuis. De ruiter kwam uit met Installera Balia RS, een KWPN-merrie van Emerald van ’t Ruytershof. Veldhuis reed in deze rubriek direct op tijd foutloos rond, maar was 0,6 seconden langzamer dan winnaar Elena Hietanen uit Finland, die Hermine gezadeld had.

Uitslag 1m45

Uitslag 6-jarige

Bron: Horses.nl