Kars Bonhof wint Grote Prijs van Kronenberg

Kars Bonhof wist gisteren de Grand Prix in Kronenberg op zijn naam te schrijven. Bonhof reed de tienjarige Ivoor (v. ldorado van de Zeshoek), die voorheen succesvol door Eric ten Cate werd uitgebracht in de internationale sport, naar de overwinning in de 2* 1,45m Grote Prijs. Ook Leon Thijssen, Joost Martens en Lars Kersten eindigden in de top tien.

Kars Bonhof vormt nu twee maanden een combinatie met Ivoor en gisteren wonnen ze hun eerste Grote Prijs. De combinatie sprong in de elfkoppige barrage naar de overwinning door de winnende tijd van 47.02 seconden te klokken. Ze bleven 0.7 seconden voor op de nummer twee Emma Stoker. De Britse amazone zadelde Daisy (v. Connor) en werd in 47.70 seconden tweede. Gaj Riosso maakte met Hero (v. Diamant de Semilly) in 47.77 seconden het podium compleet.

Thijssen, Martens en Kersten

Naast de overwinning van Bonhof was er meer Nederlands succes voor Leon Thijssen, Joost Martens en Lars Kersten. Alle drie reden ze een foutloos basisparcours maar in de barrage konden ze dit niet herhalen. Leon Thijssen kreeg in de barrage een pechfout en hoewel hij eigenlijk de tweede tijd van 47.62 seconden reed werd hij nu met Faithless Mvdl (v. Ukato) zevende.

Joost Martens volgde met Iceman Elrite (v. For Pleasure) op de negende plaats. De combinatie kreeg geen ideale afstand en kwam noodgedwonen met 5 strafpunten over de finish. Lars Kersten kreeg met Jacquard (v. Kannan) 12 strafpunten maar eindigde nog wel in de top tien en alle drie de ruiters pakten nog het nodige mee uit de prijzenpot.

Uitslag

Bron: Horses.nl