Kars Bonhof heeft goed weekend in Oostenrijk

Kars Bonhof was met zijn hengsten afgereisd naar het Oostenrijkse Wiener-Neustad dit weekend. Dat leverde mooie rondjes op voor de Nederlander, met als hoogtepunt zondag een derde plaats in de afsluitende Grote Prijs met Hernandez TN (v. Kannan). De negenjarige was vrijdag ook al tweede in de Big Tour, waar hij slechts twee tijdfouten liet noteren.

De winst in de 2* Grand Prix ging zondag naar thuisruiter Christoph Obernauer, die met Kleons Renegade (v. Quintero) ruimschoots de snelste foutloze combinatie vormde in de barrage. Aliz Alasztics uit Hongarije werd tweede met Concordia HB (v. Cassini II). De Big Tour van vrijdag werd gewonnen door de Duitse ruiter Christian Hess in het zadel van de negenjarige merrie Untouched (v. Uriko).

Vijfjarige Dorian Grey TN Z

Ook de zaterdag verliep voorspoedig voor Bonhof. Met de vijfjarige Dorian Grey TN Z (v. Dominator 2000 Z) werd hij vijfde in de laatste proef van het jongepaardenkampioenschap. Dat leverde een vierde plaats op in het eindklassement van de Youngster League. De winst daarin was voor de vijfjarige KWPN’er Lychee Martini onder de Slowaakse amazone Michaela Jeskova.

Dorian Grey TN met Kars Bonhof. Foto: Team Nijhof.

Bron: Horses.nl