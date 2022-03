Katelijne Philipsen en Lisa van den IJssel KNHS-kampioenen M pony’s

In Ermelo reed Katelijne Philipsen met haar jonge pony Infinity Time naar de winst in de klasse M, DE. Bij de C-pony's ging de klasse M naar Lisa van IJssel met Stoutens Winningmood.

Met haar zesjarige pony Infinity Time was Katelijne Philipsen (14) de jongste combinatie in het M, categorie DE. En ondanks dat het pas hun zesde wedstrijd was in deze klasse wisten ze de titel te pakken. “Super gaaf, ik ben echt heel blij”, was dan ook haar logische reactie.

Uitslag Klasse M cat. D/E, Hartog Prijs

Katelijne Philipsen (Meerlo) – Infinity Time,0/0/29.10 sec. Stella Heijligers (Asten) – Kwinto van de Rechri, 0/0/29.97 sec. Nanke Martini (Grijpskerk) – Interniki, 0/0/30.10 sec.

Lisa van den IJssel prolongeert titel M / C

Net als vorig jaar zomer op de Hippiade, was Lisa van IJssel met Stoutens Winningmood de beste in de klasse M, categorie C. De tweede titel dus voor de amazone uit het Zeeuwse Nisse. “Dit voelt heel goed.” Ook in de ereronde waren ze de snelsten.

Uitslag Klasse M cat. C, Horka Prijs

Lisa van den IJssel (Serooskerke) – Stoutens Winningmood, 0/0/26.15 sec. Lieselot Kooremans (Turnhout) – Sensation SW, 0/0/27.07 sec. Renzo Zoer (Echten) – Marshall, 0/0/31.19 sec.

Bron: KNHS