Katharina Offel stuurt Elien naar tweede plaats in 2* GP Oliva

Katharina Offel pakte gisteren met de KWPN'er Elien (v.Carambole) in de Grand Prix van Oliva een mooie tweede plaats. Drie weken geleden won de amazone de GP van Oliva (toen ook met Elien), maar dit keer moest de amazone na de barrage enkel de Fransman Harold Boisset voor haar dulden in de prijsuitreiking.

Maar liefst 18 van de 64 deelnemers plaatsen zich voor de barrage van de 2* 1.45m GP van Oliva. Harold Boisset was uiteindelijk de grote overwinnaar en ging met de 7500 euro aan de haal. De Fransman stuurde T’Obetty du Domaine (v.Kashmir vh Schuttershof) snel rond in 37.02 en daar kon geen van zijn concurrenten tegenop. Offel kwam met de voorheen door Willem Greve gereden Elien nog het dichtst in de buurt. De Duitse reed foutloos, klokte 38.07 en mocht als tweede opstellen. Matthew Sampson en KWPN’er Geneve R (v.Eldorado vd Zeshoek), gefokt door M. Rietberg, kwamen door de finish in 38.18 en maakten de top drie compleet.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl