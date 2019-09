Katrin Eckermann soeverein naar goud in Lanaken

Wat een fenomenale strijd bij de zesjarigen. De kwaliteit was bijzonder hoog, wat resulteerde in een groot aantal combinaties in de barrage. Je zou kunnen argumenteren dat het daardoor iets te veel een platte snelheidskoers werd, maar over de winnares bestaat geen twijfel. Met een barragerit uit het boekje snelde Katrin Eckermann met haar Chao Lee (v. Comme Il Faut), misschien wel een van de beste jonge paarden die in Lanaken rondlopen tout court, naar een prachtige overwinning. Michael Pender stond opnieuw op twee, Jeroen Appelen op drie.

Spontane kreten van verrukking ontsproten meerdere malen aan het publiek bij het aanschouwen van de kwaliteit bij de zesjarigen. Dat toonde zich ook in de kwantiteit. Liefst 16 van de 40 initiële starters toonden zich in staat om de hindernissen tot 1.40m zonder fouten te overwinnen. Onder hen twee Nederlanders. Harrie Smolders reed zijn fenomeen in de dop Nixon van ’t Meulenhof (v. Denzel van ’t Meulenhof) met veel stijl rond, maar een foutje in de barrage resulteerde in een tiende plek. Dat was net voor Dennis Van den Brink die met I Am (v. Etoulon VDL) op elf strandde.

Veel vierfouters

Waar het basisparcours vaak zonder kleerscheuren werd doorgekomen, was dat enigszins anders in de strijd tegen de klok. Slechts vijf duo’s raakten opnieuw geen hindernis aan. De traagste onder hen was Harm Lahde met Oak Grove’s Desperado (v. Diamant de Semilly). Op vier zagen we Victoria Gulliksen terug met haar KWPN’er Ibiza (v. VDL Cardento, gefokt door De Radstake BV).

Podium

Om het podium te halen, moest het evenwel nog net iets sneller dan Gulliksen’s tijd van 43,82 seconden. Als eerste starter zetten Jeroen Appelen 43,54 seconden op de tabellen met Nero de Semilly N. (v. Diamant de Semilly). Aan de tijden van de top twee raakte hij evenwel niet. Katrin Eckermann zette een fabelachtige tijd van 40,64 seconden neer door met haar Chao Lee echt als een bezetene door de barrage te snellen. Dat haar merrie, nota bene door haar vader gefokt, het allerlaatste aan kwaliteit bezit, mag dan ook duidelijk zijn. Als laatste starter deed Michael Pender bijna nog net een trapje beter dan bij de vijfjarigen, maar met zijn MHS Cardenta (v. Cardento) strandde hij op een luttele tien honderdsten van Eckermann en dus moest de jonge Ier opnieuw tevreden zijn met een zilveren plak.

Chao Lee

Het verhaal van Chao Lee leest als een sprookje. De merrie werd gefokt door de Katrin samen met haar vader en werd vorig jaar al winnares bij de vijfjarigen op het Bundeschampionat. Dit jaar volgde dan een vice-titel op het Bundeschampionat en nu als klap op de vuurpijl een wereldtitel. “Ik ben echt sprakeloos. Het kan echt niet mooier zijn”, aldus een overgelukkige Eckermann. “Chao Lee wordt het paard dat me terug naar vijfsterrenniveau brengt. Ze is niet te koop!”

Zilver

Opnieuw zilver was er voor Michael Pender. Al maalde de Ierse ruiter daar slechts een beetje om. “De merrie is pas anderhalf jaar zadelmak en toch presteert ze dit nu al. Vorig jaar sprong ze hier ook al goed, toen nog met eigenaresse Marion Hughes. Nu pakken we gewoon zilver. Ik kon niet meer verwachten van de merrie.”

Trainingsshow

Jeroen Appelen pakte zijn eerste internationale medaille op een paard waarmee hij nog niet eerder op concours ging. “We kochten hem drie maanden geleden en we hebben enkel al een paar trainingsshows gedaan. Het is een paard met heel veel kwaliteit, maar hij is niet de allersnelste. Ik heb een barrage op mijn eigen tempo gereden en het was nog goed voor brons,” besluit de Belg.

Bron: Paardenkrant-horses.nl