Katie Dinan tweede met Brego R’n B in 3* Grand Prix Old Salem

Begin maart zag Angelique Hoorn haar toppaard Brego R'n B (Namelus R x Gerlinus) vertrekken naar Amerika. De Amerikaanse amazone Katie Dinan nam plaats in het zadel van de dertienjarige ruin. Het internationale debuut van het nieuwe paar was afgelopen weekend op het 3* CSI Old Salem Farm in de staat New York. Het werd afgesloten met een fraaie tweede plek in de Grand Prix.

Katie Dinan had vanaf maart een aantal nationale rubriek met Brego R’n B gereden voor ze op Old Salem Farm internationaal debuteerde met de Namelus-zoon. In de eerste rubriek had de Amerikaanse nog een balkje maar in de 3* Grand Prix bleef het paar dubbel nul en moest alleen Leslie Burr-Howard met Quadam (Quite Easy x Stakkato) voor zich dulden.

‘Groots debuut’

“Hij kon niet beter gaan,” was de reactie van Katie Dinan. “Het was een fantastische dag voor een groots debuut.” Dinan was een van de slechts drie barragekandidaten in de Grand Prix. Ze moest na Leslie Howard in de ring. Howard had met dertienjarige Hannoveraanse hengst Quadam een snelle foutloze ronde gereden. De tijd van 42,45 seconden was zo scherp dat Dinan besloot een save nulronde neer te zetten.

De opzet slaagde en Dinan werd tweede omdat de laatste ruiter Daniel Bluman met Colestina H (Colestus x Cardenio) een balk kreeg.

Bron persbericht