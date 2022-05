Katie Dinans GP-paard Dougie Douglas met pensioen

De Amerikaanse amazone Katie Dinan heeft haar zeventienjarige topper Dougie Douglas (v. Douglas) met pensioen gestuurd. Aan World of Showjumping vertelt Dinan: "Ik ben Dougie zo dankbaar voor de ruim zes jaar dat we samen hebben gestreden. Ik zal de wedstrijden met hem missen, maar ben blij dat hij bij ons van zijn pensioen kan genieten."

Voordat Dougie Douglas Katie Dinan werd verkocht, was het paard al tot op het hoogste niveau succesvol onder Holly Smith. Het paar maakte deel uit van het Britse team voor de Nations Cup-wedstrijden in Lummen, Rome, St. Gallen en Hickstead. In de Italiaanse hoofdstad werd een klinkende zege geboekt. In de Grote Prijs van Lummen eindigden het duo als tweede en in het 1,60m van Hickstead reed Smith de ISH-ruin naar de overwinning.

1,4 miljoen euro

Na een succesvol wedstrijdseizoen werd in 2015 Dougie Douglas op de Ierse veiling ‘Goresbridge Supreme Sale of Showjumpers’ aangeboden. De zoon van Douglas werd voor een bedrag van 1,4 miljoen euro afgeslagen en kwam in het bezit van miljonairsdochter Katie Dinan. De Amerikaanse had zich toen al in de kijker gereden met Nougat du Vallet en met Stakorado. Op Nougat was ze drie keer wereldbekerfinalist.

Brego R’N B

Met Dougie Douglas haalde Dinan heel wat top tien klasseringen tot op het hoogste niveau. In januari was het paar nog actief in de internationale piste in Wellington. Dinan heeft ondertussen in de KWPN’er Brego R’N B (v. Namelus R) een waardige opvolger gevonden.

Bron WOS/Horses.nl