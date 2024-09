Katrin Eckermann beleeft ‘fantastische dag’ met thuisgefokte Sascinora

De Duitse Katrin Eckermann toonde in de finale van het WK voor zesjarige springpaarden in Lanaken zondag opnieuw haar uitzonderlijke talent. Samen met de Westfaalse merrie Sascinora NRW, een dochter van Stakkato-Boy RM en Firth Of Lorne, gefokt door haar vader Otmar Eckermann, klokte ze na een weergaloze barrage af in een indrukwekkende tijd van 36.73 seconden. Dat was ruimschoots genoeg voor de Wereldtitel.

Een totaal van 40 combinaties hadden zich eerder deze week weten te kwalificeren voor deze ultieme finale voor de zesjarige paarden. Daarin lag het niveau torenhoog, want maar liefst 20 combinaties veroverden een plek in de spannende barrage. Eckermanns razendsnelle rit gaf haar meer dan een halve seconde voorsprong op de rest van het veld en dat betekende (opnieuw) het kampioenschap voor de Duitse amazone.

Thuisgefokt

“Wat een fantastisch dag opnieuw” lacht Eckermann na afloop. “Eerst en vooral natuurlijk om de Wereldtitel, maar ook omdat Sascinora gefokt werd door mijn vader. Net als haar moeder trouwens, wat het toch allemaal nog wat specialer maakt. Christian (Glanemann) kocht haar vorig jaar toen ze vijf jaar was oud was en we hebben haar toen rustig de tijd gegeven. Ik ben echt heel blij met hoe alles gelopen is deze week, want ze heeft eigenlijk nog niet zoveel ervaring op dit niveau.”

Eckermann ook op drie

De tweede plaats was voor Kendra Claricia Brinkop, die als laatste combinatie de ring betrad met haar BWP-hengst Sniper des Lilas Blancs, een zoon van Hamilton du Chapitre en Calvaro Z, gefokt door Simon-Pierre Herbiet. Naast haar overwinning veroverde Katrin Eckermann ook het brons in deze spannende ontknoping voor de zesjarige paarden. In het zadel van de hengst Iron Dames Earl Of Alice, een zoon van Eldorado van de Zeshoek en Cinsey, gefokt door Ralf Mewes, voltooide ze een vlekkeloze barrage in 38,17 seconden. Jelmer Hoekstra werd met Emeralda van het Haringvliet Z (v.Eldorado van de Zeshoek) knap vierde in deze finale.

Uitslag

Bron: Persbericht Zangersheide / Horses.nl

