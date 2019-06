Kempinski en Jet de Diablo winnen tweede omloop SH-competitie

De jonge springtalenten kregen vandaag een mooi parcours en wat wisselende weersomstandigheden voor de kiezen in de tweede omloop van de Stal Hendrix-competitie in Sevenum. Bij de vierjarigen pakte de zeer goed rijdbare hengst Kempinski (v.Darco) de winst met Tim van den Oetelaar, en bij de vijfjarigen scoorde de Don Diablo HX-dochter Jet de Diablo met Ellis Pex het hoogst.

Ruim 65 vier- en 74 vijfjarigen gingen de strijd aan in de tweede wedstrijd van de KWPN Limburg/Stal Hendrix-competitie op het terrein van D’n Umswing in Kronenberg, tegenover Equestrian Centre De Peelbergen. De beoordeling lag in handen van de Duitse vakmannen Achim Lennaerts en Dieter Feltens.

Kempinski

Met een 7,7 voor het springen en maar liefst een 8,6 voor de rijderij bleek de KWPN-goedgekeurde hengst Kempinski (Darco x Lupicor, fokker Jan Hoppenbrouwers) van Stal Hendrix het meest complete paard bij de vierjarigen. “Deze hengst liet echt een topronde zien en bleef onder alle omstandigheden super geconcentreerd op zijn ruiter en de hindernissen. Hij springt met veel lossigheid, lichaamsgebruik en een hele goede instelling”, lichte jurylid Achim Lennaerts toe. Ook ruiter Tim van den Oetelaar was in zijn nopjes met de prestatie van de hengst waarmee hij vorige keer al vierde werd. “Kempinski doet alles zó makkelijk en simpel. Hij laat zich al heel goed rijden en bewerken, en is al heel volwassen voor zijn leeftijd. Er was hier van alles te zien en het was voor het eerst op gras, maar Kempinski is zo slim en nuchter, hij laat zich hier dus net zo goed rijden als thuis.”

Atletische paarden

Kimberley Winsingh reed de atletische Kalista O (Carrera VDL x Veron) naar de tweede plaats. De merrie springt met veel afdruk, lichaamsgebruik en sprongafloop. Daarbij was ook de wijze van gaan tussen de hindernissen een positief punt, waarvoor ze een 8 ontving. Op de derde plaats eindigden de goed springende Cidane-nakomeling Kiekeboe VM (mv.Contendro II, f/e Jan van Meever) onder Kristian Houwen dankzij een 7,8 voor springen en een 7,7 voor het gaan tussen de hindernissen, en de met veel afdruk springende Flying Dream-dochter Karona (mv.Hamlet, fokker Frencken) onder Roy Rutten. Zij verdiende een 7,7 en een 7,9. “Er stond een mooi parcours opgesteld voor de vierjarigen en soms bleek flinke wind een spelbreker, maar de paarden in de top van het klassement lieten zien fijn rijden.” De paarden presteerden vandaag op een grasbodem en dat is een mooie opwarmer voor de finale later dit seizoen. Voor het eerst vindt de ontknoping namelijk plaats op Jumping Peel & Maas in Kessel.

Opnieuw Don Diablo HX

Net als tijdens de vorige competitiewedstrijd, gooiden nakomelingen van Don Diablo HX ook in Sevenum hoge ogen. In Koningsbosch behoorde zijn dochter K-Tanagra tot de winnaars, en dit keer zegevierde Jet de Diablo (Don Diablo HX x Royal Bravour, fokker P. Verberne) bij de vijfjarigen. De merrie van Stal Hendrix werd fijn voorgesteld door Ellis Pex en verdiende een 8,4 voor het springen en 8,2 voor het gaan tussen de hindernissen. “De kwaliteit bij de vijfjarigen lag echt hoog en het werd een nek-aan-nek-race, waarbij de met veel vermogen springende schimmelmerrie Jet de Diablo dankzij haar goede rijdbaarheid vandaag de meest complete was.” Ze werd op de hielen gezeten door Jeezer (Vittorio x Concorde, fokker N. van Tilburg) en Jalisco HX (El Primero x Kojak, fokker H. Hinsen Madou), die beide vakkundig werden voorgesteld door Rob Heijligers. Beide paarden kregen net als de winnaar een 8,4 voor het springen, en daarnaast een 8 voor het gaan tussen de hindernissen. “Ondanks een flinke zandstorm, wat er zelfs voor zorgde dat de wedstrijd even stil gelegd moest worden, hebben we veel kwaliteit gezien bij de vijfjarigen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat 25 procent van de paarden een 8 of hoger heeft gekregen voor het springen! De paarden die vooraan zijn geëindigd zijn stuk voor stuk paarden voor de toekomst. Zo hebben Jeezer en Jalisco HX ook veel kwaliteit op de sprong en laten ze zich al goed rijden in het parcours”, aldus het Duitse jurylid. De derde competitiewedstrijd is op 19 juni in Reuver, gevolgd door 28 juni in Kronenberg.

Bekijk hier de uitslagen.

Bron: Persbericht Stal Hendrix-competitie/Horses.nl