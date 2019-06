Kendra Claricia Brinkop verhuist van Marcus Ehning naar Stephex Stables

De 24-jarige amazone Kendra Claricia Brinkop heeft de stallen van Marcus Ehning verlaten en is naar de België verhuisd om bij Stephan Conters Stephex-team aan de slag te gaan. Een van haar toppaarden laat ze bij Ehning achter, de Westfaalse hengst A La Carte NRW (Abke x Lux) gaat nu verder onder Marcus zelf.

Kendra Claricia Brinkop was met de Jenny Ekkel gefokte hengst A La Carte succesvol bij de jeugd. Het paar won in 2016 in Aken de U25-Springpokal. In hetzelfde jaar zegvierde ze ook in de Grand Prix van Oldenburg. On 2017 werden de successen voortgezet. Het laatste gezamenlijke optreden was in de Grand Prix van Donaueschingen, waar ze tiende werden. Daarna ging de hengst niet meer op concours en bij Ehning op stal ging Brinkop verder met onder meer Caramia 25 (Chacco-Blue x Almox Prinz) die nu onder Ibrahim Bisharat gaat.

Marcus Ehning heeft inmiddels met A La Carte gedebuteerd op zijn eigen concours in Borken afgelopen weekend. Hier won hij overigens net de For Pleasure-zoon Firth of Lorne de Grote Prijs.

Bron St.Georg