Kendra Claricia Brinkop wint op KWPN-merrie In Time 1.50m in Valence, Kevin Jochems zesde

Met de Tabel A direct op tijd over 1,50m begon gisteren week 2 van het CSI3* in Valence. Kendra Claricia Brinkop ging verder waar ze in de eerste week in Frankrijk begon: prijzen winnen. De Duitse was de snelste in het hoofdnummer van gisteren met de KWPN-merrie In Time (v. Biscayo), een fokproduct van A. Geerts. Kevin Jochems werd zesde met Hannoveraan Calox (v. Cador 5).

Het was maar een kleine rubriek met slechts tien ruiters. Twee ervan wisten het 1.50m-parcours foutloos afteleggen. De als laatste startende Kendra Claricia Brinkop ging met de overwinning naar huis. De negenjarige In Time, die de eerste helft van dit jaar onder haar collega bij Stephex Daniel Deusser ging, bleef knap foutloos in 71,27 seconden. Het paar was bijna een halve seconde sneller dan de Fransman Olivier Perreau met GI Events Venizia d’Aiguilly (v. Diamant de Semilly) die nul ging in 71,62 seconden

Andres Vereecke was op Kingston van Paemel (v. Numero Uno) de snelste van het veld, maar moest vier strafpunten incasseren en werd derde. Kevin Jochems en Calox werden zesde met achtstrafpunten. Jochems brengt de negenjarige Hannoveraan sinds mei uit in de internationale piste. Twee weken geleden was het paar zevende in de GP van Lier.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl