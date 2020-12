Kenny houdt Farrington en KWPN’er Orafina van winst in Wellington

Darragh Kenny wist in de Year End National Grand Prix Kent Farrington van de winst af te houden. De Ier was in de barrage 0.23 seconden sneller dan de Amerikaan en pakte de hoofdprijs van 7.500 dollar. Farrington en de KWPN'er Orafina (v.For Fashion) mochten als tweede opstellen voor Spencer Smith en Lord Up (v.Lordanos).

Kenny zadelde Belo Horizonte (v.Baloubet du Rouet) voor de proef en dit bleek een zeer goede zet. In de barrage zette de Ier een tijd neer van 37.56 en was hiermee de grote overwinnaar.

Farrington en Orafina deden een uiterste poging om de winst weg te kapen, maar moesten in Kenny hun meerdere erkennen. Het duo werd tweede. De achtjarige Orafina werd opgeleid door Kevin Jochems en Sanne Thijssen waarna Farrington de teugels overnam. Spencer Smith en Lord Up deden 38.65 seconden over de barrage en werden hiermee derde.

