Kenny pakt WEF Challenge Cup, KWPN’er Ginger Blue net naast podium

Darragh Kenny schreef vandaag de Challenge Cup op het Winter Equestrian Festival op zijn naam. Kenny hield Andrew Ramsay en Lucas Porter, die dit weekend debuteert in het Amerikaanse team, achter zich. Ben Maher viel met de KWPN'er Ginger Blue (v.Plot Blue) net naast het podium.

Sinds afgelopen december heeft Darragh Kenny de Cartani-zoon Carthano onder het zadel en dit blijkt een zeer goede match te zijn. De Ier stuurde de 13-jarige ruin in de direct-op-tijd proef in Wellington zeer snel rond in 63.67 seconden en mocht de overwinning opeisen.

Top van het klassement

Andrew Ramsay deed een goede poging Kenny de winst af te snoepen maar kwam meer dan een halve seconde tekort. De Amerikaan zette met Stranger (v.Stakkato) een tijd neer van 64.39 seconden en moest in Kenny zijn meerdere erkennen.

Lucas Porter en Diamonte Darco (v.Unbelievable Darco) maakten de top drie compleet. De jonge Amerikaan deed er 64.62 seconden over en dit leverde hem de derde prijs op. Ben Maher kwam zijn KWPN’er Ginger-Blue binnen in 66.23 seconden en viel net naast het podium op de vierde stek. Beezie Madden en Garant (v.Warrant) bleven ook foutloos en klokten de negende tijd.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl