Kent Farrington en Creedance vol gas naar 4* Grand Prix overwinning in Wellington

Gister stond in Wellington de met 214.000 dollar gedoteerde 4* Grand Prix op het programma en het was Kent Farrington die zeer overtuigend met de overwinning aan de haal ging. De Amerikaan ging als Speedy Gonzales het parcours door met zijn KWPN'er Creedance (v.Lord Z) en versloeg Santiago Lambre en Jessica Springsteen.

Elf combinaties plaatsten zich voor de allesbeslissende barrage van de 4* Grote Prijs van Wellington. Als één van de laatste starters in het deelnemersveld was de altijd razendsnelle Kent Farrington de gedoodverfde winnaar. Een tijd van 34.07 bezorgde de Amerikaan een klinkende overwinning.

“Creedance is een uitzonderlijk paar; hij is van nature zo snel en is echt een winnaar,” zei Farrington over de Lord Z-zoon. “Hij is ongelofelijk voorzichtig en tegelijkertijd ontzettend braaf. Hij maakte het waar zoals hij meestal doet en ik ben zeer trots op hem vandaag.” Farrington vervolgde: “Ik probeer hem te starten waar hij het leuk vindt en zet hem niet in waar ik denk dat hij niet hoeft te springen. Ik probeer elke winter een paar weken te pakken waar ik hem start. Het kaliber van de paarden hier is zeer hoog en daarom denk ik dat je ook zulke sterke rondes gezien hebt van heel veel ruiters en amazones.”

Bijna dubbelslag voor Lambre

Het leek even dat Santiago Lambre een dubbelslag ging slaan. Vorig weekend won de Mexicaan ook al de Grote Prijs van Wellington en tot Farrington de ring betrad, leek dat ook dit weekend weer het geval te zijn. Lambre stuurde Cetano van Aspergem Z (v.Clinton) rond in 34.52 seconden en werd op het eind toch door Farrington naar de tweede plaats verwezen. Lambre: “Cetano wordt alsmaar beter en hij heeft zich echt ontwikkeld het laatste jaar. Vorig jaar kon hij nog niet zo hard, maar zijn rijdbaarheid is nu zo veel beter. Ik probeer altijd te winnen en vandaag deed hij een super job. Na mij waren nog veel snelle ruiters. Ik ben zeer blij met mijn tweede plaats.”

Springsteen derde

Jessica Springsteen maakte het podium compleet. Met de 11-jarige merrie Volage du Val Henry (v.Quidam de Revel) finishte Springsteen in 35.41 en mocht als derde opstellen. Springsteen reageerde: “Ze is in zo’n goede vorm deze afgelopen maanden. Ze was donderdag al super, ik dacht toen dat ik best snel was en werd zesde. Vandaag wilde ik daarom voor iets meer gaan. We waren nog niet echt snel genoeg, maar ze is zo’n talentvol paard. Ik hou ervan haar te rijden.” Katherine Dinan en Dougie Douglas (v.Douglas) werden vierde voor Alberto Michan die met Cosa Nostra (v.Conthargos) als vijfde eindigde.

Bekijk hier Farrington’s barrage-ronde:

Uitslag.

Bron: Persbericht/Horses.nl