Kent Farrington en Toulayna winnen de met 226.000 dollar gedoteerde Grand Prix Wellington

De Olympisch zilveren medaillewinnaar Kent Farrington heeft in Toulayna (v. Toulon) weer een absoluut toppaard gevonden. Het hoogtepunt van WEF 10, de met 260.000 dollar gedoteerde Grand Prix onder kunstlicht, viel in handen van Farrington en zijn negenjarige merrie die debuteerde op dit niveau.

Het was de eerste Grand Prix overwinning voor Farrington en Toulayna. In totaal namen negen combinaties het tegen elkaar op in de barrage. Het parcours ontworpen door Andy Christiansen Jr. lag de merrie duidelijk goed en niemand kwam in de buurt van haar tijd. De dochter van Toulon komt uit de fokkerij van Jasper Doucé en werd eerder gereden door Nicola en Thibault Philippaerts.

Zwaarste parcours tot nu toe

”Dit was zonder twijfel het zwaarste parcours wat Toulayna tot nu toe heeft gesprongen. Ik heb hoge verwachtingen van haar. Ze is snel, voorzichtig en heeft alle kwaliteiten die ik graag zie in een springpaard,” aldus Farrington. De Amerikaanse topruiter rijdt de merrie sinds haar zevende: ”ik heb heel veel vertrouwen in Toulayna. Ik rij haar al sinds haar zevende dus ik ken haar door en door.”

Uitslag

Bron: persbericht