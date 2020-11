Kent Farrington onverslaanbaar in 3* Grand Prix Wellington

Afgelopen weekend stond in Wellington de CSI 3* wedstrijd op het programma en deze werd op zondag afgesloten met de Grand Prix. De met 137.000 dollar gedoteerde GP viel in de Amerikaanse handen van Kent Farrington na een spannende barrage. Brian Moggre en Leslie Burr-Howard maakten het podium compleet.

Kent Farrington laat zien dat ook in deze rare corona tijden hij nog steeds in vorm is. Ook afgelopen weekend liet de Amerikaan na een 16-koppige barrage de concurrentie achter zich en ging er met de hoofdprijs vandoor. Dit maal zadelde Farrington Kaprice (v.Echo van ’t Spieveld) voor de GP en dit pakte perfect uit. Zijn tijd van 39.28 bleek niet te kloppen te zijn en bezorgde Farrington 45.210 dollar.

Moggre en Burr-Howard in de achtervolging

De 19-jarige Brian Moggre deed een goede poging Farrington de winst af te snoepen. Met MTM Vivre Le Reve (v.Ustinov) reed Moggre een tijd van 39.79 en kwam hiermee tekort. De jonge Amerikaan moest landgenoot Farrington voor zich dulden in de ereronde. Routinier Leslie Burr-Howard koos de KWPN’er Donna Speciale (v.Cavalier), gefokt door G. Houtvast uit Schimmert, voor de Grote Prijs. Dit pakte goed uit. De 64-jarige amazone kwam door de finish in 39.98 en mocht hiermee als derde opstellen.

Top van het klassement

De Amerikaanse Laura Kraut liet ook van zich horen in de GP. De amazone vierde afgelopen vrijdag haar 55ste verjaardag en gaf haarzelf in de Grand Prix als cadeau de vierde prijs. Met Confu deed Kraut 40.30 seconden over het barrage parcours en viel net naast het podium op plek vier. Lillie Keenan en Agana van het Gerendal Z (v.Aganix du Seigneur), gefokt door Ben Verheij en opgeleid tot 1.35m niveau door dochter Jill, maakten de top vijf compleet. Het duo liet de klok stilstaan op 41.07 seconden en verzekerde zich van de vijfde prijs.

‘Een uitzonderlijk snel paard’

Kent Farrington reageerde na afloop van zijn overwinning: “Ik heb een uitzonderlijk snel paard. Als je Kaprice tussen de hindernissen ziet dan is ze net een racepaard. Ze is licht, wendbaar en en de snelheid die ze in de benen heeft, is ongekend.” “Ze wil geen sprong aanraken en dat is mijn grootste voordeel,” vertelt Farrington.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht