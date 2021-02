Kent Farrington onverslaanbaar in de met 137.000 dollar gedoteerde 3* GP Wellington

Kent Farrington bewees op zondag maar weer waarom de ruiter tot de top van de wereld behoort. In de 3* Grand Prix van Wellington was Speedy Gonzalez Farrington de concurrentie wederom te snel af, nadat de Amerikaan op vrijdag ook al een overwinning had geboekt. Farrington hield in de Grote Prijs Spencer Smith en Nicola Philippaerts van de eerste prijs af.

In de 3* GP kwamen 45 combinaties in de ring waarvan er 12 ook daadwerkelijk de nul konden houden. Kent Farrington was met Austria 2 (v.Casall) 1 van die combinaties en als de Amerikaan in de barrage komt, weet de concurrentie dat het hard moet rijden. Farrington wist ook nu het gaspedaal te vinden en klokte een tijd van 39.14 seconden. Hiermee was de razendsnelle ruiter onverslaanbaar en pakte de hoofdprijs van 45.210 dollar.

Smith en Philippaerts

De ruiter die nog het dichtst in de buurt kwam, was Spencer Smith. De Amerikaan reed Ayade Hero Z (v.Aganix du Seigneur) rond in 39.96 en moest daarmee zijn meerdere erkennen in Farrington. Nicola Philippaerts deed ook nog een poging voor de winst met Katanga v/h Dingeshof (v.Cardento), maar de Belg kwam duidelijk tekort. Een tijd van 42.49 leverde Philippaerts de derde prijs op.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl