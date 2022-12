Kent Farrington snelt met KWPN-merrie Orafina naar zege in 5* 1,50m Thermal

Met een machtige barragerit stelde Kent Farrington met Orafina (v. For Fashion) de overwinning veilig in de 1,50m-proef, gisteren op het CSI5* in Thermal. De Amerikaan was met het fokproduct van de VDL Stud in Bears bijna een seconde sneller dan de nummer twee Simon McCarthy en Gotcha (v. Stakkato). Amy Millar werd derde op Christiano (v. Canoso).

Nicolas Pizarro opende de negen man sterke barrage met een goede nulronde op Mike Wazowski (v. Balou du Reventon) en finishte in 37 seconden. Dat die tijd te verbeteren was liet wat later Kent Farrington zien. De Amerikaan liet de tienjarige KWPN-merrie Orafina snel en foutloos over het parcours gaan en reed ruim vier seconden van Pizarro’s tijd af. De 32,72 seconden van Farrington werd door niemand meer gehaald.

‘Uitzonderlijk voorzichtig’

“Orafina is van nature een heel snel paard,” vertelde Farrington na afloop. “Ze is uitzonderlijk voorzichtig. Ik keek niet echt naar de anderen; ik liet haar gewoon haar ding doen en probeerde het niet te verstoren.”

McCarthy en Millar op twee en drie

Na Farrington reden Simon McCarthy en Amy Millar foutloze rondes. De Ier McCarthy werd tweede op Gotcha in 33,59 seconden. De Canadese Millar stuurde Christiano rond in 36,03 en werd hiermee derde. Nicolas Pizarro werd uiteindelijk vierde.

Bron Horses.nl/persbericht