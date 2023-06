Kent Farrington snelt met Toulayna naar zege in 1.55m in Spruce Meadows

Als laatste begon Kent Farrington gisteravond met Toulayna (v. Toulon) aan de barrage van de 1.55m Canadian Utilities Cup in Calgary en sloot die winnend af. De Amerikaan was met de negenjarige merrie nog geen halve tel sneller dan Darragh Kenny die op Chic Chic (v. Comme Il Faut) met een tweede plek genoegen moest nemen.

Zeven combinaties gingen in de barrage van het 1.55m parcours van start, waarin Santiago Lambre met twee paarden was vertegenwoordigd. Matthew Sampson beet het spits af met de KWPN’er Ivanhoe GPH (v. Marome) en zette een snelle foutloze ronde neer in een tijd van 37,44 seconden. De Brit zou hiermee op de vierde plaats eindgen. Eerst ging Santiago Lambre hem voorbij met Chacco Blue II (v. Chacco Blue) die 36,50 seconden op de klokken zette. Vervolgens stuurde Darragh Kenny de Comme Il Faut-zoon Chic Chic in 35,90 seconden over de finish.

Het was lest best voor Kent Farrington en de Toulon-dochter Toulayna. De merrie is razendsnel en springt bijzonder effectief. Met een tijd van 35,57 seconden versloeg Farrington Darragh Kenny met 0,33 seconden. Farrington brengt de negenjarige merrie, Zangersheide gefokt, nu bijna een jaar uit in de internationale piste en hij heeft hoge verwachtingen van haar. In maart won het duo de 4* Grand Prix in Wellington.

