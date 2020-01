Kent Farrington snelt naar zege in de WEF Challenge Cup

Het Wellington Equestrian Festival is in volle gang. Olympisch medaillewinnaar Kent Farrington en Kaprice van´t Roosakker (Echo van´t Spieveld x Carthago z) waren de concurrentie te snel af in de CSI 2 * 1,45 m.-rubriek donderdag tijdens de WEF in Palm Beach International Equestrian Center. WEF gaat door tot 29 maart 2020, met in totaal 13 miljoen dollar prijzengeld.

22 van de 103 combinaties bereikten de barrage. Farrington en de dochter van Electra van´t Roosakker die hij enkele jaren geleden via Stephex Stables heeft aangekocht gingen aan de haal met de overwinning met een prijzenpot van 37.000 dollar. “Kaprice is van nature een erg vlug paard, en haar zelfvertrouwen groeit door met een beetje snelheid te rijden omdat ze uiterst voorzichtig is. Het is een ongelofelijk paard daarom is het belangrijk haar zelfvertouwen hoog te houden”, verteld Farrington na de zegerit.

Pessoa op vier

Abigail McArdle en Victorio 5 (Uccello x Graf Top) waren een seconde langzamer en eindigden op de tweede plaats. De derde plek was voor Taylor st. Jacques en Upsilon de la Liniere (Tinka´s boy x Querlybet Hero). Plaatsen vier en vijf waren voor ervaren ruiter Rodrigo Pessoa en Lacey Gilbertson.

Bron: World of Showjumping