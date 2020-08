Kent Farrington snelt op Austria 2 iedereen voorbij

"Het is net een klein racepaard", prees Kent Farrington zijn twaalfjarige merrie Austria 2 (v. Casall) toen hij gisteren in Traverse City de Welcome Stake had gewonnen. De Amerikaan had met een halve seconde verschil zijn landgenote Lillie Keenan op de KWPN'er Fasther (v. Vigo d'Arsouilles) verslagen. Daniel Bluman werd derde op Colestina H (v. Colestus).

Hoewel er een moeilijk, technisch parcours gebouwd was en de tijd krap stond, bleven toch achttien van de 71 combinaties zonder fouten. Kristen Vanderveen zette vroeg in de barrage een scherpe tijd neer met Bull Run’s Faustino De Tili (v. Berlin) van 38,58 seconden. Vorige week had ze in Traverse City al twee rubrieken gewonnen met de Berlin-zoon.

Vanderveen weer snel

Vanderveen kon niet lang van de leiding genieten want even later had Daniel Bluman met Colestina H de tijd verbeterd met een halve seconde tot 30,00. Maar er stond geen maat op Kent Farrington die in de barrage koos voor de Casall-dochter Austria 2. Hij had zich namelijk voor de barrage ook geplaatst met Kaprice (v. Echo van ’t Spieveld).

Farrington trapt gaspedaal in

Van meet af aan drukte Farrington het gaspedaal in en liet het niet meer los. De kleine, altijd vlugge Holsteinse merrie ging als een lichtflits rond en finishte in een tijd van 37,31 seconden.

Fasther ‘fast’ naar tweede plek

In de laatste rit deed Lillie Keenan nog een moedige poging om met Bas Moerings’ voormalige paard Fasther de toptijd van Farrington te verbeteren. De Amerikaanse kwam tot op een halve seconde (37,83) en pakte daarmee de tweede plaats.

‘Klein racepaard’

Farrington prees Austria na afloop: “Ze heeft een geweldige basissnelheid, net als een klein racepaard. Daarom is ze ook buitengewoon in de sport. Ze is over de grond erg snel en je kunt ook alles doen wat je wilt, vooral in zo’n grote ring als hier.”

Bron Phelps Sports