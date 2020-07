Kent Farrington stuurt Kaprice naar overwinning in 3*GP Tryon

Kent Farrington kwam als laatste starter binnen in de 3* Grand Prix in Tryon. Met de van nature snelle merrie Kaprice (v. Echo van 't Spieveld) was de Amerikaan zo vlug dat hij een seconde van de tijd van Nicole Shahinian-Simpson en Akuna Mattata (v. Quinar) afsnoepte. De eerste internationale Grand Prix zege sinds de coronacrisis was een feit voor Farrington.

Tien van de 37 combinaties hadden een foutloos basisparcours gesprongen en begonnen aan hun barrage. Nicole Shahinian-Simpson stuurde al vroeg de Holsteinse merrie Akuna Mattata naar een scherpe tijd van 40,345 seconden. Shane Sweetnam kwam er in de buurt met Chaqui Z (v. Chacco Blue) (40,857 seconden) en direct daarna kwam Karen Polle met haar KWPN’er With Wings (v. Larino) in 40,695 seconden over de finish.

Zoon Silverstone vijfde

Maar de als laatste startende Kent Ferrington snelde met Kaprice in 39,477 seconden over de meet, ondanks een moeilijke afstand op een stijlsprong. De Amerikaan verwees Shahinian naar de tweede plek. Karen Polle werd derde en Shane Sweetnam vierde. Paul O’Shea maakte de top vijf vol met de KWPN’er Skara Glen’s Machu Picchu (v. Silverstone). De Ier was foutloos in 42,083 seconden.

‘Sprong veel te hoog’

“Kaprice is een geweldig paard. Ze is een geweldige atleet”, vertelde Kent Farrington na afloop. “Ze is erg voorzichtig. Ze heeft echt moeten leren om wat lager te springen omdat ze altijd veel te hoog over een hindernis sprong.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht