Kent Farrington wint $435.000 Rolex Pan American Cup

Op het terrein van Spruce Meadows werd gisteren de met 435.000 dollar gedoteerde Rolex Pan American Cup gesprongen. 35 ruiters hadden zich gedurende de week gekwalificeerd voor de CSI5* 1,60m hoofdrubriek en dat bleek geen gemakkelijke opgave. Uiteindelijk won Kent Farringto de Pan American Cup gepresenteerd door Rolex op indrukwekkende wijze.

De Franse parcoursbouwer Gregory Bodo bouwde een selectief parcours van 13 hindernissen met 16 sprongen. Het was hoog en breed en de toegestane tijd van 83 seconden speelde een belangrijke rol in het verloop van de wedstrijd. Zes combinaties plaatsten zich uiteindelijk voor de barrage.

Kyle Timm bijt spits af

Kyle Timm mocht als eerste van start in de barrage en reed gelijk een foutloze ronde. De Canadees koos voor een relatief rustige ronde en gokte op fouten van andere combinaties. Die gok pakte goed uit want hij reed Candar Mail (v. Lando) in 45.61 seconden naar de finish en dat bleek aan het einde van de rit goed genoeg voor de tweede plaats. De combinaties na Timm namen meer risico maar geen een wist dat te doen zonder fouten te maken. Paul O’Shea was uiteindelijk de snelste vierfouter en maakte met Imerald van ’t Voorhof (v. Emerald) in 41.07 seconden het podium compleet.

Farrington pakt hoofdprijs

De voormalig nummer één was de enige die het resultaat van Kyle (v. Comilfo Plus Z) wist te verbeteren. Met het mes tussen zijn tanden loosde Kent Farrington zijn razendsnelle Landon in 42.36 seconden naar de overwinning. ”Het publiek was echt fantastisch en dat zorgde voor een goede sfeer. Ik vind dit altijd een hele speciale wedstrijd en ik kon niet blijer zijn met hoe Landon sprong,” aldus Farrington.

Kent Farrington met Landon © Spruce Meadows Media/Bart Onyszko

Uitslag

Bron: Spruce Meadows/ Horses.nl