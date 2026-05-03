Kent Farrington wint Major League of Showjumping, Pessoa pakt afsluitende Mexicaanse GP

Mirjam Hommes
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Kent Farrington wint Major League of Showjumping, Pessoa pakt afsluitende Mexicaanse GP featured image
Rodrigo Pessoa, hier met Major Tom. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Mirjam Hommes

Op het gras van La Silla in Monterrey, Mexico, werd de laatste Grand Prix van het Major League of Showjumping seizoen afgesloten. De serie, die zich in Noord- en Midden Amerika afspeelt, heeft een individuele en een teamcompetitie over meerdere etappes. De winst in Mexico ging naar Rodrigo Pessoa en de in Nederland opgeleide Prins van ’t Eigenlo (v. Vigo d’Arsouilles). Kent Farrington stelde met zijn derde plek op de negenjarige Descartes SR (v. Caramelo) de individuele seizoenswinst zeker.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant