Kent Farrington wint Trophée de Genève voor vierde keer met Creedance

Het hoofdnummer van de donderdag in Genève was de 'Trophée de Genève', de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag. De 1,60m-rubriek kende een spannende de barrage met dertien topruiters. Kent Farrington besliste de wedstrijd in zijn voordeel met de KWPN'er Creedance (v. Lord Z). De Amerikaan won de trofee voor de vijfde keer, waarvan vier keer met het fokproduct van A. Hassing uit Steggerda. Kevin Jochems werd tiende op Emmerton (v. Silvio I).

Kevin Jochems was de enige Nederlander die zich plaatste voor de barrage. Als vijfde ging hij hierin van start met de KWPN’er Emmerton, gefokt door A.F. van de Beek uit Nijkerk. Jochems ging goed van start maar hij kreeg een fout op de Rolex oxer die direct uit een wending stond. Jochems kwam met vier strafpunten in 36,19 seconden over de finish, een resultaat waarmee hij uit eindelijk tiende werd.

Farrington snelt naar 33,12

Direct na Kevin Jochems kwam de altijd snelle Amerikaan Kent Farrington in de ring met de Lord Z-zoon Creedance. Farrington ging als een razende van start met de KWPN’er, kreeg een flinke touché op de Rolex oxer, maar alles bleef liggen en finishte flying over de laatste oxer in 33,12 seconden. Dat was al drie seconden sneller dan Edward Levy die op dat moment aan de leiding ging met Rebeca LS (v. Rebozo la Silla) in 36,31 seconden.

Deusser en Tobago Z uiteindelijk derde

Even later was het de beurt aan Daniel Deusser om de tijd van Farrington te verbeteren. De Duitser reed een snelle ronde op de hengst Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve), maar kwam op de meet toch ruim anderhalve seconde tekort (37,79 seconden). Het bleek goed voor uiteindelijk de derde plaats. Bryan Balsiger volgde met Dubai du Bois Pinchet (v. Kashmir van Schuttershof) en kwam met een tijd van 34,25 seconden dichter in de buurt, maar kreeg een fout op de laatste hindernis.

Fuchs naar vierde plaats

Vervolgens bleven Max Kühner met Elektric Blue P (v. Eldorado vd Zeshoek), Nicolas Delmotte op Ilex VP (v. Diamant de Semilly) en Martin Fuchs met Conner Jei (v. Connor) foutloos en uiteindelijk op de respectievelijke zesde, vijfde en vierde plaats. Totdat de nummer één van de wereld, Peder Fredricson als laatste in de piste kwam met de Namelus R-zoon H&M Christian K.

Fredricson komt amper halve seconde tekort

De Zweed reed vrijwel exact dezelfde lijn als Farrington en het fokproduct van G.W. Klerks uit Elshout bleef super voorzichtig. Het paar kwam echter 0,47 seconden tekort voor de zege. Farrington pakte zo voor de vijfde keer de Trophée de Genève en Fredricson moest genoegen nemen met de tweede plek.

Bron Horses.nl