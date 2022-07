Kent Farrington zegeviert met KWPN-merrie Orafina in 5* 1,55m Calgary

De Scotiabank Cup over 1,55m was de laatste rubriek gisteravond in de Internationale Ring van het 5* concours in Calgary. Het was tevens de laatste kwalificatiewedstrijd voor de ATCO Queen Elizabeth II Cup die zaterdag wordt verreden. Het uitdagende parcours werd ontworpen door de Canadees Peter Holmes. Slechts drie combinaties bleven foutloos en gingen door naar de barrage, twee van hen waren Kent Farrington met twee verschillende paarden. Hij startte alleen de KWPN-merrie Orafina (v.For Fashion) en won overtuigend.

Kent Farrington heeft al de nodige overwinningen op zijn naam staan met de door de VDL Stud en Yde Walda gefokte en door Stal Thijssen verkochte Orafina. De laatste was vorige week op Spruce Meadows in het 1,50m. Afgelopen nacht had de Amerikaan naast Orafina ook Gazelle (v. Kashmir van Schuutershof) in de barrage, maar ij kwam alleen met de dochter van For Fashion terug voor de beslissende omloop. Farrington nam het op tegen zijn landgenote Katherine Strauss eveneens op een KWPN’er, Fair Field (v. Zirocco Blue VDL).

Strauss kreeg in de barrage een balk met de twaalfjarige Fair Field die in januari door de Amerikaanse werd gekocht uit de stallen van Jos Lansink. Farrington hield de lei schoon met Orafina en pakte de zege.

Klik hier voor de uitslag.