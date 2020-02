Kent Farrington zet zegereeks voort: Weer winst op WEF Wellington

In de 5* 1.50m rubriek op WEF Wellington was het vandaag weer raak voor Kent Farrington. De Amerikaan won afgelopen weekend al de 4* Grote Prijs op het concours en ook vandaag was Farrington wederom de gevierde man. Adrienne Sternlicht volgde hem op de voet en Eric Lamaze mocht als derde opstellen. Dani G. Waldman plaatste zich met Queensland E (v.Quickfire de Ferrann) ook voor de barrage en eindigde bij de beste acht.

Kent Farrington zadelde voor de 5* rubriek de 12-jarige Austria 2 (v.Casall) en plaatste zich bij de 19 (!) barrage-kandidaten. Farrington wist wat hem te doen stond en was zoals altijd snel in de barrage. Een tijd van 40.68 bezorgde de Amerikaan de winst. Mclain Ward reed ook een ronde voor de winst. De Amerikaan reed met Catoki (v.Catoki), die de ruiter pas twee weken onder het zadel heeft, een tijd van 38.84 , maar moest zijn snelheid bekopen met een fout en werd negende.

Top van het klassement

Adrienne Sternlicht en Just a Gamble (v.Toulon) mochten achter Farrington plaatsnemen. De amazone klokte 40.98 seconden en eindigde als tweede. Eric Lamaze deed er met Chacco Kid (v.Chacco-Blue) 41.56 seconden over en pakte een derde prijs. Dani G. Waldman en Queensland E mocht de achtste prijs in ontvangst nemen. Op 11 januari werd bekend dat Waldman de hengst overnam van Schuttert en het blijkt een goede match te zijn. Op hun eerste 5* wedstrijd samen reed het duo gelijk twee foutloze rondes en werd achtste.

