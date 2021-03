Kent Farringtons 5*-paard Jasper nu ter dekking in Duitsland

Kent Farrington was met met de Belgische hengst Jasper (v. Heartbreaker) succesvol op 5*-niveau. De Amerikaan kwam met de zoon van Heartbreaker in 2018 en 2019 aan de start en boekte zeges in onder meer Calgary. De BWP'er raakte echter geblesseerd en gaat nu in Duitsland een nieuwe carrière tegemoet. Hij komt ter dekking bij Hengststation Völz.

De twaalfjarige Jasper werd geboren bij Louis van Gestel in België uit de Darco-dochter Wega van ’t Gestelhof. De merrie bracht al meerdere internationale springpaarden. De hengst werd eerst door de Portugees Mario Wilson Fernandes in de sport uitgebracht voordat hij in 2018 bij Kent Farrington kwam.

Farrington won met Jasper twee keer een 1,50m-rubriek op Spruce Meadows in Calagary. Het paar liep tot aan de blessure van de hengst geregeld in de prijzen. Afgelopen jaar was dat alleen nog op enkele nationale wedstrijden in Wellington. Ze wonnen vier van de acht starts op 1,40m-1,45m-niveau. In augustus sprong Jasper zijn laatste wedstrijd.

Door een blessure is Jasper uit de sport terug getrokken en komt dus nu in Duitsland ter dekking.

Bron St.Georg