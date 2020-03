Keri Potter snelt naar winst in 150.000 dollar Diamond Tour GP Thermal

Slechtst twee combinaties wisten twee maal de nul op het scorebord te houden en het was uiteindelijk Keri Potter die de 150.000 dollar (135.803 euro) Diamond Tour Grand Prix van Thermal, Californië op haar naam schreef. De amazone verwees Erin Davis-Heineking naar de tweede plaats na een zevenkoppige barrage.

Keri Potter en Jiminy Cricket (v.Colestus) zetten een tijd neer van 39.13 en bleven foutloos. Dit was genoeg voor de amazone om er vandoor te gaan met de hoofdprijs van 49.500 dollar (44.815 euro). Erin Davis-Heineking volgde haar met Leonie (v.Leo von Faelz) op de voet. De tijd van 39.61 was net te langzaam voor de winst, maar Davis-Heineking mocht achter Potter plaatsnemen in prijsuitreiking.

Beide Christian Heineking (met de KWPN-hengst NKH Darco Son) en Hannah Loly (Ayma de la Demi Lune) doken beide onder de tijd van Potter, maar de twee moesten hun snelheid bekopen met vier strafpunten. Heineking en Loly eindigden als derde en vierde in de proef.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl