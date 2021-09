Kersten zesde in GP Normandië

Lars Kersten was zondag zesde in de 3* Grote Prijs van Normandië. De Nederlander kwam met de negenjarige KWPN-merrie Hallilea (v. Zirocco Blue VDL) in de snelste tijd door het barrageparcours, maar zag onderweg een balk vallen. Kerstens paard sprong dit weekend voor het eerst op dit niveau. Mathieu Lambert won de 1m50 GP met Cayetano Loisel (v. Oslo du Chalet).

Op de tweede plaats ook een interessant duo: De Française Felicie Bertrand met KWPN-gefokte hengst Dakar (v. Douglas). Deze 13-jarige was ooit kort onder het zadel van Peder Fredricson en daarna in Griekse dienst, maar is sinds vorig jaar bij Bertrand. Dit is de pas de tweede internationale podiumplaats van het paard, dat tot 1m50 is uitgebracht. Vorige maand werd het duo in Lier derde in de 2* GP. Dakar is gefokt door de familie Kroes uit Siegerswoude.

Uitslag

Bron: Horses.nl