Kersverse Zwitsers kampioen Bryan Balsiger wint ook GP Ascona

In Ascona, in het Italiaanssprekende kanton Ticino in Zwitserland, won Bryan Balsiger zondagmiddag niet alleen het Zwitsers Kampioenschap springen, maar ook de 4* Grote Prijs over 1,55m. Met Dubai du Bois Pinchet (v. Kashmir van Schuttershof) was Balsiger de enige die de knappe tijd van de Italiaan Francesco Correddu met Necofix (v. Eco del Castagno) kon inhalen. Leon Thijssen en For President (v. Numero Uno) werden met een snelle en foutloze barrage vierde in deze Grote Prijs.

De barrage met twaalf deelnemers draaide uiteindelijk uit op een wedstrijdje Italië – Zwitserland, wat voor het publiek in Ascona, dat bijna op de Italiaanse grens aan het Lago Maggiore ligt, wel extra leuk was. Al vroeg in de barrage had Italiaan Francesco Correddu met Necofix de schier onmogelijke tijd van 45,85 seconden gezet. Een aantal combinaties kregen vervolgens balken aan de rijbroek in hun pogingen die prestatie te verbeteren.

Patteet derde voor België

Gudrun Patteet uit België deed halverwege de barrage een zeer knappe poging om de leiding over te nemen met haar grootramige merrie Sea Coast Donna Z (v. Diamant de Semilly). Met veel snelheid én veel controle kwam het duo in 47,33 seconden foutloos rond. Dat bleek uiteindelijk goed voor plaats drie.

Thijssen vierde

Leon Thijssen en For President begonnen direct na Patteet met twee touchés, maar daarna kwam het duo goed op gang. Thijssen kon krap draaien en kwam goed uit in de lange lijnen naar de grote oxers aan het einde van het parcours. Het was wel foutloos, maar niet snel genoeg: 48,11 seconden en uiteindelijk plaats vier.

Balsiger viert feest

De laatste twee starters die de Italiaan van de troon konden stoten waren Zwitsers. Bryan Balsiger draaide met Dubai du Bois Pinchet op dubbeltjes en hield zijn paard in een constant hoog galopritme. Onder gefluit van de Zwitserse menigte redde de kersverse Zwitser kampioen het toch nog vrij ruim: 45,22 was dik een halve seconde sneller dan de tijd van Correddu. Laatste starter Niklaus Schurterberger had te maken met een wat springerige Quincassi (v. Quintero). Het duo moest dat bekopen met een balk in de combinatie. Daarmee won Bryan Balsiger ook de Grote Prijs. Een hele goede dag voor de jonge Zwitser, die vlak daarvoor met de negenjarige Chelsea Z (v. Chellano Alpha Z) het nationaal kampioenschap op zijn naam had gezet.

Uitslag Grote Prijs

Uitslag Zwitsers Kampioenschap Springen