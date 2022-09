Kevin Jochems derde in 1,45 Sentower Park

In het 1,45 met barrage zijn Kevin Jochems en Shanroe Peeters (v. Dallas VDL) derde geworden. Jochems reed een foutloze barrage en was net wat sneller dan Lars Kersten en Quatinka (v. Frh Quaid), die vierde werden. De winst ging naar Julien Epaillard en Dame Nok (v. Helios de la Cour II).

Als afsluiter van het 4* tournooi in Opglabbeek was er de Grote Prijs over 1,55. Ook hier won Julien Epaillard uit Frankrijk. Met Caracole de la Roque (v. Zandor Z) was hij in de barrage bijna twee seconden sneller dan Duitser Hans-Dieter Dreher en Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet). Eric ten Cate was met zijn snelle vierfouter in de basisomloop de beste Nederlander met Incredible (v. Clinton). Hij klasseerde zich als twaalfde.

Uitslagen