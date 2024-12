Kevin Jochems derde in GP Salzburg

Kevin Jochems is met Camilla van de Helle (v. LB Crumble) derde geworden in de Grote Prijs van Salzburg over 1,55m. De Nederlander moest de twee thuisruiters Katharine Rhomberg met Cuma 5 (v. Comme il Faut) en Markus Saurugg met Obora's Crunchy Nut (v. Cardento) voor laten gaan in de barrage. Jochems won zaterdag al de kwalificatie met zijn andere schimmel: Casillas van de Helle.

In totaal haalden zes combinaties de barrage, waarvan er vijf foutloos bleven. Winnares Rhomberg was veruit de snelste, zij mocht als laatste van start en reed het finalerondje in 47.62 seconden. Jochems zat daar ruim twee seconden achter, maar hij had de lastige eerste startpositie in de barrage.

Roel Holthuizen en Marc Houtzager hadden zich ook gekwalificeerd voor deze Grote Prijs, maar zij haalden de barrage niet.

Uitslag

