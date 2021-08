Kevin Jochems derde op Sentower Park

In de enige 1m45 rubriek van de zaterdag, een Tabel A direct op tijd, was de winst in Opglabbeek voor de Poolse ruiter Andrzej Oplatek met Odile du Soufflet (v. Ogano Sitte). De Zweedse Petronella Anderson was tweede met Nithard van de Peerdenhoeve (v. Zirocco Blue VDL). Derde werd Kevin Jochems met Balou Z (v. Balou du Rouet).

In de rubriek met 55 starters was Jochems bovendien foutloos met Quantika (v. Frh Quaid). Zijn tijd met dit paard was net niet genoeg voor een tweede klassering vandaag.

Uitslag

Bron: Horses.nl