Kevin Jochems en Emmerton vierde in Grand Prix Lyon

De 5* Grand Prix in Lyon werd gisteravond een spannend spektakel. In de laatste rit van de negentien man sterke barrage wist Scott Brash de overwinning op te eisen door met Hello Vincent (v. Consul Dl Vie Z) 0,44 seconden sneller te zijn dan zijn landgenote Holly Smith met de KWPN'er Denver (v. Memphis). Kevin Jochems streed goed mee en werd vierde met Emmerton (v. Silvio I).

Scott Brash won de Grand Prix met zijn twaalfjarige Hello Vincent. Hij snelde als laatste ruiter in de barrage in 34,32 seconden over de finish. “Het was een moeilijke barrage, met veel ruiters. Gelukkig kon ik een paar koppels bekijken en had ik vooral het geluk dat ik de laatste ruiter was. Eerlijk gezegd was ik verrast om zoveel foutloze rondes te zien, want ik dacht dat het parcours vrij lastig was toen ik het liep. Maar hier in Lyon is het niveau altijd van de bovenste plank. En de ruiters komen met hun beste paarden. Ik ben blij dat ik gewonnen heb en dat ik weer eens voor een volle zaal mag rijden. Zo’n sfeer hebben we lang niet meer meegemaakt.”

Holly Smith snel met Denver

Al vroeg in de barrage had Holly Smith een scherpe tijd van 34,76 seconden neergezet met Denver. Het best presterende springpaard over 2020, gefokt door de familie Woertman uit Harbrinkhoek, heeft ook dit jaar al weer heel wat goede klasseringen achter zijn naam staan. Smith kon echter in Lyon niet voorkomen dat Brash haar voorbij reed.

Jochems net achter Andersson vierde

De Zweedse Petronella Andersson pakte de derde plaats met een foutloze rit in 35,91 seconden op Castres van de Begijnakker Z (v. Coriano). Daarmee ging Andersson Kevin Jochems nipt voorbij die even daarvoor met Emmerton 36,39 seconden op het scorebord had gezet. Jochems rijdt het fokprodukt van A.F. van de Beek uit Nijkerk nog niet lang, in augustus debuteerde hij in de internationale ring, en heeft toch al wat puike resultaten neergezet. Twee geleden was het duo vijfde in de 5* Grand Prix in Oslo.

KWPN’er Finn Lente vijfde

0,07 seconden achter Jochems werd José María Larocca vijfde met de elfjarige KWPN’er Finn Lente (v. Gaillard de la Pomme). Denis Lynch stuurde de KWPN-hengst Cristello (v. Numero Uno) als snelste rond in 34,07, maar moest zijn haast bekopen met een balk en werd achtste.

Smith en Fruselli winnen 1,50m-proef

Eerder op de dag was Holly Smith al succesvol met haar andere KWPN’er, Fruselli. Met de AES goedgekeurde zoon van Zambesi TN won de Britse de 1,50m Twee Fasen-rubriek. Smith versloeg Julien Epaillard met de Hannoveraan Solero MS (v. Silvio I) met amper twee tiende.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/Persbericht