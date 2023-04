Kevin Jochems en Flying Jackie vliegen naar derde plaats 1,50m Grimaud

In Saint Tropez wordt deze week de eerste etappe van de Spring Tour verreden. In het hoofdnummer van de dag, een CSI3* 1,50m rubriek, toonde Kevin Jochems zijn goede vorm voor het outdoor seizoen. Jochems stuurde Flying Jackie (v. Nabab de Reve) naar de derde plaats. Emanuele Gaudiano wist met Vasco 118 (v. Vivant) de proef te winnen.

Een ding is bijna altijd zeker: als Emanuele Gaudiano foutloos rijdt dan eindigt hij bijna altijd op het podium. Ook vandaag was het weer raak voor de razendsnelle Italiaan met zijn Vasco 118. Gaudiano stuurde de zoon van Vivant in 63.71 seconden naar de overwinning. Philippe Rozier tekende voor het tweede resultaat. De Fransman stuurde Prestigio Ls La Silla (v. Presley Boy) in 65.98 seconden rond. Kevin Jochems had op zijn beurt 66.16 seconden nodig om Flying Jackie naar de finish te rijden en werd derde. Jochems was eerder op de dag ook al succesvol in de 1,45m proef. Hierin stuurde hij Hulde G (v. Vigo D Arsouilles) naar de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl