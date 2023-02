Kevin Jochems en Willem Greve voeren volle 1,45m Big Tour aan in Vejer

De Nederlandse springruiters zitten geregeld in de prijzen op de Sunshine Tour in Vejer. De tweede groep van de overvolle 4* 1,45m rubriek werd gisteren gewonnen door Kevin Jochems met Gijs (v. Kashmir van Schuttershof). Willem Greve volgde op de tweede plek met Lagans Obos Quality (v. O.B.O.S Quality). In de eerste groep was er een vijfde prijs voor Roosje Brouwer op Icen (v. Iceman de Muze).

Meer dan 100 starts waren er in de Big Tour rubriek, een twee fasen speciaal over 1,45m. De prijswinnaars werden in twee groepen verdeeld. James Wilson zette de snelste tijd van 34,55 seconden op het score bord met de Lordanos-dochter L’Amour. De Brit won daarmee groep 1. Met een tijd van 34,68 seconden kwamen Kevin Jochems en KWPN-gefokte hengst Gijs bovenaan de tweede groep. Willem Greve en de negenjarige Iers gefokte Lagans Obos Quality bleven foutloos in 35,28 seconden. Het leverde in de tweede groep de tweede plaats op.

Brouwer vijfde in eerste groep

In de eerste groep was de tweede plaats voor Luca Maria Moneta met de KWPN’er El Capone RK (v. Cardento). De Italiaan klokte 35 seconden in de tweede fase. In de tijd van 37,20 seconden werd Roosje Brouwer vijfde in deze groep. Zij zat in het zadel van de tienjarige KWPN-merrie Icen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl