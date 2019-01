Kevin Jochems in vorm met Kyamant Van’t Spieveld

Op het IICH Groningen begon Kevin Jochems met een overwinning op Kyamant Van't Spieveld (v. Diamant de Semilly) in het 1,40m. Gisteren was het in Opglabbeek geen zege maar wel een knappe vierde plek in de kwalificatie voor de Grote Prijs. De groep werd gewonnen door Victor Bettendorf met Colchique du Gibet (v. Chacco-Blue). In de andere groep was Julien Epaillard de beste op Usual Suspect d'Auge (v. Jarnac).

Door het grote aantal deelnemers was de kwalificatie voor de Grote Prijs in twee groepen gesplitst. De 1,40m-proef werd direct op tijd verreden.

KWPN’ers op twee en drie

In de groep van Kevin Jochems was de Luxemburgse ruiter Victor Bettendorf ruim de snelste. Op Colchique du Gibet finishte Bettendorf in 55,21 seconden. Hij werd gevolgd door Virginie Thonon op de KWPN’er Falbert SB (v. Numero Uno) en Dayro Arroyave eveneens met een KWPN’er, Decco (v. Van Gogh).

AES-hengst Freedom

Jochems eindigde als vierde met de negenjarige Kyamant Van’t Spieveld op ruim vier seconden achter de winnaar. In dezelfde groep stuurde Albert Zoer de AES-hengst Freedom (v. Larino) naar de zevende plek.

Top tien plaatsen voor Schuttert en Heins

In de andere groep won Julien Epaillard op Usual Suspect d’Auge in de snelste tijd van 54,83 seconden. Hij werd gevolgd door zijn landgenoot Patrice Delaveau met Uthope de La Roque Hdc (v. Kannan). Voor Hendrik Jan Schuttert en Stefanie Heins was er in deze groep een negende en tiende plaats met hun paarden Farmers Proud HS (v. Verdi TN) en Silverado (v. Orlando).

Bron Horses.nl