Kevin Jochems komt amper drie tiende te kort voor zege in 3* GP Knokke

Darragh Kenny en de KWPN-merrie Sweet Tricia (Berlin x Tampa) boekten gisteren hun tweede overwinning op het concours in Knokke. In een spannende tweede ronde van de 3* Grand Prix versloeg de Ier Kevin Jochems op Faithless Mvdl (Ukato x Clinton) met amper drie tiende van een seconde. Kenny en Jochems waren de enige twee die in beide omlopen van de moeilijke Grand Prix foutloos bleven.

Door de snelle foutloze eerste omloop van de 1,50m-rubriek mocht Darragh Kenny met de tienjarige Berlin-dochter Sweet Tricia als laatste van start in de tweede omloop. Zo kon de Ier zien hoe Kevin Jochems met een goede snelle ronde op negenjarige Faithless Mvdl (v. Ukato) 41,02 seconden op de klokken had gezet. Jochems rijdt de Ukato-dochter sinds januari toen Stal Thijssen de merrie kocht van Noelle van der Velde.

0,27 seconden sneller dan Jochems

Kenny liet er ook in de tweede omloop geen gras over groeien en galoppeerde met de getalenteerde Sweet Tricia in hoog tempo rond. Op de meet bleek hij 0,27 seconden sneller te zijn dan Jochems en nam de hoofdprijs mee na huis.

‘Ze wil er geen balk af hebben’

“Het was een zware proef met uiteindelijk maar twee dubbele nul rondes”, vertelde Kenny na afloop. “De eerste ronde was moeilijk, ook de tweede omloop veroorzaakte de nodige problemen. Sweet Tricia sprong fantastisch vandaag. Ik heb haar pas twee maanden. Ik kreeg haar te rijden in april en nu voelt ze echt goed. Sweet Tricia is een echte vechter en erg voorzichtig – ze wil er geen balk af hebben, en dat maakt het leven een stuk eenvoudiger”, lacht Kenny.

Derde KWPN’er

Op de derde plaats eindigde Pål Flam met de KWPN’er Abrisco V (Sam R. x Karandasj). Het paar nam uit de eerste ronde een tijdfout mee en bleef in de tweede ronde foutloos.

De Luca wint Kampioenschap van Knokke

Lorenzo De Luca won gisteravond het Kampioenschap van Knokke, een 5* 1,50m-rubriek over twee ronden. De Italiaan in dienst van de Stephex Stables stuurde Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos (Heartbreaker x Fetiche du Pas) foutloos in de winnende tijd van 41,77 seconden rond.

Stephex collega Deusser tweede

De Luca’s collega bij Stephex, Daniel Deusser, was de enige die in de buurt van de Italiaan kwam. Deusser was met Calisto Blue (Chacco-Blue x Con Air) een halve seconde langzamer. Niels Bruynseels hield de Belgische eer hoog door met Jenson Van’t Meulenhof (Vagabond de La Pomme x Quidam de Revel) als derde te eindigen.

Houtzager enige Nederlander in tweede ronde

Marc Houtzager was de enige Nederlander die tot de tweede omloop doordrong. Met Sterrehof’s Edinus (Padinus x Columbus) werd hij uiteindelijk dertiende met zes strafpunten, een tijdfout in de eerste ronde en een balk in de tweede ronde.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Knokke Hippique