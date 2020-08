Kevin Jochems net naast podium in Zandhoven

Kevin Jochems kwam gistermiddag net te kort om in de top drie van de ranking-proef in Zandhoven te eindigen. Op de elfjarige merrie Balou Z (v. Balou du Rouet) werd hij vierde in de 1,45m-rubriek. In de rubriek die door Gilles Thomas werd gewonnen, nam Amber Feijen met Jamaica van ’t Heike (v. Epleaser van ’t Heike) de zesde plaats voor haar rekening.

De 1,45m Longines Rankingproef kreeg een geheel Belgisch podium met Gilles Thomas als winnaar. De jonge Belg stuurde de negenjarige merrie Luna Van Het Dennehof (v. Prince van de Wolfsakker) in 29,02 seconden over de tweede fase van de proef. Hij bleef als enige onder de 30 seconden. Op ruim een seconde (30,39) werd Jeroen Appelen tweede met Karaat Van De Dopheide (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Als derde eindigde Frédéric Vernaet met Born To Win AP Z (v. Bentley vd Heffinck) in een tijd van 30,65 seconden.

Teugels overgenomen van Pals

Kevin Jochems had in de tweede fase 30,72 seconden nodig met de Balou du Rouet-dochter Balou Z. Hij was nog geen tiende langzamer dan Vernaet. Balou Z kreeg Jochems in januari te rijden, hij nam toen de teugels over van Johnny Pals. Daarvoor was de merrie te zien onder Louis Wood en Katharina Offel.

Feijen zesde

Amber Feijen sprong de merrie Jamaica van ’t Heike vlot foutloos rond in een tijd van 32,74 seconden. De amazone werd hiermee uiteindelijk zesde. De Noorse Marit Haarr Skollerud nestelde zich met Damore vh Haneweehof Z (v. Diamant de Semilly) nog tussen Jochems en Feijen in.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl