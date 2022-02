Kevin Jochems op haarlengte naar winst in 1,50 met Quatinka

Kevin Jochems heeft zojuist in de Emiraten de hoofdrubriek van de zaterdag gewonnen met de elfjarige merrie Quatinka (v. FRH Quaid). In de 5* rubriek over 1,50 m was de Nederlander de Brit Donald Whitaker met Veneno (v. Chacco-Blue) 9/100 voor in de barrage. Derde was William Funnell met Equine America Billy Picador (v. Billy Mexico), die 6/100 later binnenkwam.

Funnell was de eerste die de vroege tijd van Ramzy Al Duhami op Manola LS La Silla (v. Manzanillo LS) verbeterde. De Brit deed dat met een zeer korte draai in het tweede gedeelte van het parcours. Henrik von Eckermann liet daarna zien dat het veel sneller kon, maar moest dat bekopen met een balk. Kevin Jochems was de vier na laatste starter, zijn wendbare bruine merrie kon in het begin van het parcours mooi krap draaien, maar het duo moest wel voorzichtig blijven in de laatste lijn waar veel combinaties de mist in gingen. Tenslotte kwam Donald Whitaker nog heel dichtbij, vooral dankzij een hele snelle laatste lijn, maar het was net niet genoeg om Jochems te kloppen.

Quatinka

Jochems rijdt de merrie sinds augustus vorig jaar. Dit is de eerste grote overwinning van de combinatie. De Hannoveraanse was eerder onder het zadel van Rene Dittmer en Darragh Kenny. De merrie is in eigendom van de Amerikaanse SHL Farm.

Bles achtste

Zestien combinaties mochten naar de barrage van de 1m50 rubriek in het oliestaatje Sharjah. Daaronder ook Bart Bles met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck). Deze combinatie werd achtste na een springfout in de barrage.

Uitslag

