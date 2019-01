Kevin Jochems opent IICH Groningen met zege in 1,40m

Met een super snelle barrage op Kyamant Van't Spieveld (v. Diamant de Semilly) trok Kevin Jochems de overwinning in het hoofdnummer van de eerste dag van IICH Groningen naar zich toe. In de 2* 1,40m-rubriek bleef Jochems Remco Been en Jur Vrieling zo'n twee seconden voor. In het 1,35m won Aniek Diks met Winston Jumper R (v. Cantos).

In de 1,40m-proef waren 2 combinaties foutloos gebleven in het basisparcours, maar uiteindelijk gingen elf ruiters van start in de barrage. Kevin Jochems reed met de negenjarige Kyamant Van’t Spieveld een snelle foutloze ronde en finishte in 35,41 seconden en pakte de zege. Jochems zit pas sinds september in het zadel van de zoon van Diamant de Semilly. Hij nam de teugels over van Sanne Thijssen. In Maastricht liep het duo al naar een derde plaats in een 4* 1,45m-proef.

Been op twee seconden

De tweede tijd in de barrage werd door Remco Been gereden. Op Gouverneur (v. Eldorado van de Zeshoek) bleef de sneller ruiter toch twee seconden achter Jochems, 37,42 seconden. Ook Jur Vrieling moest het onderspit delven. Op de goedgekeurde hengst Dallas VDL (v. Douglas) klokte Vrieling 37,86 seconden, goed voor de derde plek. Bart van der Maat maakte het Nederlandse feestje compleet met de vierde plek op Oak Grove’s Enkidu (v. Ensor van de Heffinck).

Diks snel in 1,35m

Ook in het 1,35m kwamen de eerste vier plaatsen in Nederlandse handen. Aniek Diks won op de Tabel A direct op tijd met Winston Jumper R. Op de AES goedgekeurde hengst van Cantos finishte Diks in een tijd van 64,05 seconden. Achter haar eindigde Eric ten Cate met Dairone (v. Zacharov TN) op de tweede plek in 64,70 seconden. Derde werd Bart Bles op Pandora 258 (v. Perigueux) in 65,50 seconden, gevolgd door Pim Mulder en Ferano (v. Carthino Z).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl