Kevin Jochems pakt derde en vierde plek in 1.45m Vejer

Kevin Jochems veroverde vandaag twee mooie klasseringen in Vejer. In de rubriek voor achtjarige springpaarden over een hoogte van 1.45m stuurde Jochems Kalidah (v. Namelus R) naar de derde plaats. In de CSI4* 1.45m rubriek werd hij met Christianus (v. Christian) nog eens vierde.

In de rubriek voor achtjarige kwamen 50 combinaties aan start. Elf daarvan bleven foutloos en mochten terugkomen voor de barrage. Onder hen Kevin Jochems en de Namelus R-dochter Kalidah. Ook in de barrage bleef de combinatie foutloos en de gereden tijd van 41.43 seconden was goed genoeg voor de derde plaats. Ismael Garcia Roque en London’s Bella (v. London) schreven in 40.65 seconden de rubriek op naam en Eduardo Alvarez Aznar reed DPS Camelot (v. Camillo VDL) naar de tweede plaats.

CSI4*

In de CSI4* rubriek, eveneens over een hoogte van 1.45m, kwamen maar liefst 96 combinaties aan start. Een gemakkelijke opgave was het zeker niet want 15 combinaties gooiden de handdoek in de ring. Billy Twomey reed Lady Lou (v. Lord Z) met een foutloze barrage in 32.51 seconden naar de overwinning. Kevin Jochems viel net buiten het podium. Hij reed Christianus foutloos naar de finish in 35.27 seconden en dit was goed voor de vierde plaats.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl